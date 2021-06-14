Минск, , 13:55 — REGNUM «Никто не может гарантировать, что война не наступит», — заявил 14 июня Александр Лукашенко во время посещения предприятий ВПК в Витебской области.

«Мир одурел вообще», — констатировал Лукашенко, рассуждая на тему военной угрозы.

По его мнению, сегодня никто не может гарантировать, что война не начнётся. Поэтому, считает Лукашенко, необходимо производить в Белоруссии свои вооружения и боеприпасы с максимальной локализацией.

Он ознакомился с производством ракет, стрелкового оружия и боеприпасов, отметив: «Боеприпасы — это расходный материал, его надо иметь». В производственно-техническом кластере «Устье» (Оршанский район Витебской области) он ознакомился с производством патронов, а также «ознакомился с работой участка, где перерабатывают бывшие в употреблении патроны».

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Затем он посетил Оршанский авиаремонтный завод — ведущее предприятие постсоветской республики по капитальному ремонту и модернизации вертолётов «Ми», техническому обслуживанию самолета «Ил-76», а также оборудования и систем других типов воздушных судов. Гендиректор госпредприятия Павел Случак рассказал Александру Лукашенко о строительстве нового цеха по ремонту деталей и узлов вертолётов и самолётов. Также были обсуждены перспективы построенного при СССР и аэродрома Орша.

«Здесь все будет государственное, — цитирует Лукашенко президентская прессс-служба. — Государственным завод будет, он расширяется. Аэродром — государственный. Делить тут нечего, все это государственное».

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