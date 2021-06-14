Москва, , 13:53 — REGNUM Два боевых корабля военного блока НАТО прошли черноморские проливы и вошли в акваторию Черного моря. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает Национальный центр управления обороной России.

Сообщается, что в акваторию Черного моря вошли эсминец УРО (управляемое ракетное оружие) «Дефендер"ВМС Великобританиии фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов. Силы Черноморского флота России приступили к контролю за действиями этих боевых кораблей Североатлантического альянса.

Напомним, что боевые корабли НАТО регулярно заходят в Черное море, чтобы создавать постоянное напряжение у южных рубежей России.