Нур-Султан, , 13:45 — REGNUM Представители США обсуждают возможность открытия военной базы в странах Туркестана в рамках вывода войск из Афганистана. Об этом заявил специальный представитель президента США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад, сообщает издание «Азаттык» («Свобода») (включено в списокСМИ-иноагентов).

Спецпредставителю задали вопрос, будет ли открыта военная база США в странах Туркестана. В ответ Халилзад сказал, что Вашингтон обсуждает со странами региона поддержание мира в Афганистане после вывода войск США и НАТО, и «как вместе бороться с угрозой терроризма после ухода США».

«Сейчас мы находимся в процессе обсуждения. Должен сказать, что обсуждения были позитивными, обнадеживающими», — сказал спецпредставитель. Он добавил, что переговоры носят всеобъемлющий характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и специальный представитель президента США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад провели переговоры в Нур-Султане.

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