Киев, , 13:52 — REGNUM Если бы выборы президента Украины проходили в мае 2021 года, победу в первом туре одержал бы действующий президент страны Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 31% респондентов.

Соответствующие результаты соцопроса центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы» были представлены сегодня, 14 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным опроса, за Петра Порошенко намерены проголосовать 18,6% опрошенных, за одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко — 12,7% и за экс-премьера страны, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 11,7%. Остальные кандидаты существенно отстают от лидирующей группы, имея рейтинг на уровне ниже 5%.

Кроме того, 15,6% опрошенных заявили, что не хотят принимать участие в следующих президентских выборах, а еще 15,2% отметили, что на сегодняшний день не определились, кого из кандидатов они будут поддерживать.

Социологи отмечают, что в условном втором туре выборов, действующий президент победил бы любого соперника. В паре Зеленский против Порошенко распределение голосов составило бы примерно 60 на 40%, в других парах преимущество нынешнего главы государства — 75 на 25%.

Организаторы исследования информируют, что оно проходило с 14 по 19 мая. В общем опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции 20 мая Зеленскийне стал говорить, думает ли он баллотироваться на второй срок. Уже в начале июня были обнародованы итоги соцопроса, согласно которым 54,5% жителей Украины не поддерживают гипотетический поход нынешнего президента на второй срок.