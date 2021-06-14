Калуга, 14 июня, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В жилом доме деревни Свирково Мосальского района Калужской области обнаружено тело 48-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки, сообщили 14 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следственные действия

В ходе расследования было установлено, что в доме вместе с потерпевшим находился его 47-летний знакомый. Оба мужчины ранее судимы, в ходе разговора между ними возникли разногласия. В результате ссоры гость нанёс хозяину дома смертельное ножевое ранение.

Подозреваемый задержан и дал признательные показания, следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, расследование продолжается.