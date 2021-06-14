Брюссель, , 13:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с саммитом НАТО, проходящим 14 июня в Брюсселе, написал в Twitter, что роль Европейского союза — быть примером для других стран.

«Это важный день для НАТО. Мы встречаемся между союзниками в Брюсселе. Я призываю к последовательности: давайте четко подтвердим ценности, которые нас объединяют, правила и принципы, которые лежат в основе НАТО и являются силой нашего союза».

ИА REGNUM) состоит в том, чтобы быть уравновешивающей силой в мире, быть примером для других стран, иметь свой голос, который стал сильнее из-за пандемии. В ближайшие месяцы Франция будем выполнять функции председателя Европейского союза». Эммануэль Макрон «Призвание Европы (Европейского союза — прим.) состоит в том, чтобы быть уравновешивающей силой в мире, быть примером для других стран, иметь свой голос, который стал сильнее из-за пандемии. В ближайшие месяцы Франция будем выполнять функции председателя Европейского союза».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Макрона, наиболее важная для НАТО задача, это понять каких отношений альянс хочет с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон назвал самым важным для НАТО понять, как быть с Россией