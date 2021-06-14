Киев, , 13:19 — REGNUM Группу украинских военнослужащих разоблачили на попытке похищения оружия и боеприпасов из воинской части, сообщила 14 июня пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Ведомство уточняет, что по данным следствия, трое военнослужащих пытались похитить оружие и вывести с места дислокации подразделения с целью дальнейшей продажи.

СБУ не информирует, где именно произошел данный инцидент, однако судя по тому, что разрешения на обыск в подразделении выдал суд в Краматорске, речь идет об «украинском» Донбассе.

В сообщении также приводится список «неучтенного» оружия, изъятого в ходе обысков — в том числе там фигурируют автоматические гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, пулемет Калашникова, три танковых пулемета Калашникова, десять подствольных гранатометов ГП 25, автоматы и пистолеты.

ИА REGNUM напоминает, что в июне большой резонанс на Украине получило задержание священника одной из церквей во Львовской области, которого подозревают в торговле огнестрельным оружием и боеприпасами.