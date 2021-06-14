Калуга, 14 июня, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Пангея» выявлено десять преступлений в сфере незаконного оборота лекарств и сильнодействующих веществ, контрабанды анаболических стероидов. Обнаружено более 2200 единиц незарегистрированных и недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий общей розничной стоимостью более 1 млн 344 тыс. рублей. Об этом 14 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию группы национального центрального бюро Интерпола УМВД России по региону.

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Важным аспектом операции «Пангея» является её социальная направленность, противодействие распространению фальсификата напрямую связано с обеспечением здоровья и безопасности граждан. Особое внимание было уделено бесконтрольной продаже в интернете, якобы, чудодейственных медицинских приборов и БАДов, по цене значительно, превышающей реальную. В ходе мероприятия был осуществлён контроль за изъятием из аптек и больниц недоброкачественных и фальсифицированных изделий медицинского назначения. В результате мониторинга выявлено 59 тыс.470 единиц медицинских изделий, признанных недоброкачественными. Изделия возвращены поставщикам и производителям.

Масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Пангея» Интерполом было проведено во взаимодействии с подразделениями регионального УМВД России, таможенными и территориальными органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора Калужской области.