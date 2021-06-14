14 июня 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили заявление советницы министра энергетики Елены Зеркаль о том, что на Украине могут значительно повыситься цены на газ из-за «Северного потока — 2» в том случае, если Россия решит прервать транзит газа через Украину.

Мирослава Романенко, , 14:18 — REGNUM На Украине могут значительно повыситься цены на газ из-за «Северного потока — 2». Это произойдет в том случае, если Россия решит прервать транзит газа через Украину. Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, сообщает «Украина 24».

Поставка газа. Гривна газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Зеркаль, если нынешней зимой случится прерывание транзита газа через территорию Украины, то для страны «это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ».

«Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работают во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными», — подытожила советница.

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Новость вызвала оживленное комментирование на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие напомнили, что ранее украинская власть постоянно заявляла, что Киев закупает газ в Европе, а теперь со слов Зеркаль получается, что Украина лишь собирается закупать газ у Европы. Некоторые отметили, что Украина могла бы добывать собственный газ и обеспечивать население газом.

«Абсолютно известный факт, [что] добыча собственного газа полностью обеспечивает все потребности внутреннего рынка и бытовых пользователей. Все остальные манипуляции преступны и антинародны, связаны с коррупцией», — написал Виктор Я.

«Сколько можно народ держать за идиотов? Европа купит у России, чтобы продать Украине, у которой газа своего достаточно, а при хорошем хозяине ещё и Европе продавать сможем…» — считает Лариса Ч.

Нафтогаз Naftogaz.com

«Нашим дуракам показывают, как нужно вести дела и отстаивать свои политические и экономические интересы, а они все равно гнут свою линию и думают проехать на халяву, безжалостно уничтожая свою страну», — добавила Наталья П.

«А может, свой газ уже пора разрабатывать, которого не меньше чем в России, но как оказывается, — наш газ качают избранные», — пишет Fotini Superson T.

«Ну конечно! Надо же компенсировать прибыль свою», — отреагировала Людмила В.

«Меньше скакать надо было и политику повернуть по-другому», — написала Наталья Р.

«Ждём Европу в каждый дом! Пока дошли только тарифы! Достали кастрюли, одеваем на безмозг и скачем, скачем, скачем!» — отметила Маргарита П.

«Так вы все из штанов выпрыгивали, чтоб это случилось», — написала Алена П.

«У нас настолько тариф завышен, причем необоснованно, что он покроет расходы на поставку даже если мы будем прокачивать газ через Луну! Абсолютно удивительные процессы обоснования тарифов! Когда задаем вопрос почему такой тариф, получаем ответ — потому. А теперь нас пытаются убедить, что к «потому» нужно добавить стоимость фактической прокачки. Значит, до сих пор в тарифе закладывалась цена несуществующей прокачки?» — спрашивает Владимир Г.

«Главное, «Героям Слава» на футболках сборной…» — добавил Sergey R.

«Это называется резать сук, на котором сидят!» — пишет Людмила Т.

«Так они рассказывают, что газ европейский. Заврались полностью», — отметил Геннадий К.

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"Да не из-за «Потока», а из-за ваших голов, наполненных американской лапшой. Сорос, забери их, пожалуйста», — призвал Сергей Г.

«Но это ваша головная боль. Ни РФ, ни ЕС, а ваша. Потому что все идёт к умышленному развалу ГТС Украины», — добавил Андрей Ч.

Вентиль на газовой трубе Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«А кто-то в этом сомневается? Америка привозила печеньки, значит, должна теперь привезти сжиженный газ «бесплатно», — написала Ольга Л.

«Как кстати объясняли подорожание, когда «Северного потока» не было?» — поинтересовался Вадим Л.

«А о чем раньше думали? Так хотелось незалежности от России, что попали в ярмо к Европе! И страдать простому народу…» — отметила Нина Ч.

«Если газ опять поднимется [в цене], я реально от него откажусь. Задолбали уже обдирать народ! У нас есть свой газ на всю страну, просто он уходит паханам в карманы», — отреагировал Владимир С.

«Обалдеть. Внезапно оказалось, что европейский газ на самом деле физически поступает из России», — пишет Виталий Б.

«Мы же с России уже четыре года газ не берём. Что поменяется?» — не понимает Андрей И.

«А почему Украина, например, не покупает газ из Норвегии, правда, это будет дороже раза в четыре, но зато мы не дадим «захватчику» на нас заработать», — подытожил Андрей Ч.

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