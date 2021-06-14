Москва, , 12:54 — REGNUM Свои поздравления Нафтали Беннету в связи с его вступлением в должность премьер-министра Израиля направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 14 июня опубликована на сайте Кремля.

«Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в поздравлении.

Кроме того, российский лидер пожелал новому главе правительства Израиля успехов в государственной деятельности.

Отметим, 13 июня лидер израильской партии «Ямина» Нафтали Беннет принес присягу в качестве тринадцатого премьер-министра Израиля, он сменил на это посту Биньямина Нетаньяху, занимавшего его в течение 12 лет.