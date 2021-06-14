Ярославль, 14 июня, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Ярославле утром 14 июня была предпринята попытка сноса исторического дома на улице Чайковоского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Семен Травин Снос исторического дома в Ярославле

«Сейчас в 8.10, по сообщению ВООПИиК, незаконно сносят ценный исторический дом по ул Чайковского, 14 а в «Актерском квартале». Стоит пыль, грохот, работает строительная техника. Буферная зона Юнеско», — рассказала Мазанова.

Квартал двухэтажных домов в «немецком» стиле на улице Чайковского был построен после войны для актёров Волковского театра. Снос дома был остановлен жителями соседних домов. Судя по всему, снести здание пытается собственник, чтобы выстроить на этом месте новый дом.

Здание не является памятником архитектуры, поэтому обременения у собственника нет. Между тем в случае сноса зданий до 1957 года постройки требуется разрешение департамента охраны объектов культурного наследия. Как правило, его никто не получает — штраф за нарушение ничтожен.

У ярославцев снос дома на улице Чайковского вызывает возмущение: разрушается среда ещё одного исторического квартала. В одном из соседних домов жил ярославский краевед Ян Левин, особенно ценивший очарование малоэтажного квартала в центре города.

В ситуацию решил вмешаться депутат Госдумы Андрей Коваленко, активно ведущий предвыборную кампанию.

«Плевок нам в лицо! Плевок в каждого ярославца! По моим сведениям, собственник не живет в Ярославле уже много лет, так какое право этот заезжий гастролер имеет рушить нашу старину? Сегодня в 16:30 собираюсь во дворе квартала с жителями, представителями мэрии и активистами. Будем вместе решать что делать. Если нужно будет, вместе организуем круглосуточное дежурство. Я сам туда приду и с ружьем сяду — пускай кто смелый, попробует подъехать. С завтрашнего дня уйдут все необходимые запросы в прокуратуру», — написал на своей странице в Facebook депутат.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.