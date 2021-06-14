Киев, , 12:31 — REGNUM В случае, если после запуска газопровода «Северный поток — 2» часть акций компании-оператора будет передана Киеву, Украина сможет заработать на этом проекте. Об этом 14 июня заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Первый независимый».

«Мы понимаем, что «Северный поток — 2» может быть выгодней для вас. Давайте из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока — 2», дайте нам 5−7-10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», — сказал он.

Также Бортник предположил, что часть перекачиваемого трубопроводом газа может быть направлена в украинские газовые хранилища, для чего он предложил продать или передать национальной газовой компании страны «Нафтогазу» 5% стоимости газопровода.

При этом украинский политолог отметил, что более реальным выглядит вариант, который заключается в том, что будет создан российско-европейского консорциума, который будет владельцем ГТС Украины и станет обеспечивать через нее транзит газа. Кроме того, Бортник также предложил заключение долгосрочного контракта на прокачку топлива через украинскую территорию.

«Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнеров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы», — добавил политолог с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 июня американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что внешняя политика США в период президентства Джо Байдена, включая решение отказаться от санкций против оператора газопровода «Северный поток — 2», стала самой провальной областью его деятельности.