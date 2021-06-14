Минск, , 12:19 — REGNUM Александр Лукашенко 14 июня ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия, а также модернизацией и производством этого оружия в производственно-техническом кластере «Устье» (Оршанский район Витебской области). Как сообщает президентская пресс-служба, по прибытии на предприятие он первым делом потребовал «срочно проработать вопрос, чтобы никаких излишеств здесь не было» в части занимаемой площади (277 га), а также потребовал «навести идеальный порядок» на земельном участке.

Лукашенко ознакомился с работой участка, где серийно производят три типа патронов для гражданского оружия калибра 9 мм Luger (9×19), 7.62×39, 7.62×54R. «Устье» готовится производить патроны для боевого оружия калибра 9 мм Makarov и 7.62×39. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 20 млн патронов различных калибров в год. Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко «ознакомился с работой участка, где перерабатывают бывшие в употреблении патроны: их чистят и снова заряжают, что экономически выгоднее, чем закупка новых». Он также ознакомился с образцами стрелкового оружия и оптических прицелов белорусского производства.«Некоторые образцы стрелкового оружия полностью произведены в Белоруссии, в остальных из импортных частей — только российский ствол со ствольной коробкой. Белорусские автоматы и пистолеты прошли испытания в белорусской армии и получили положительные отзывы. Оружием также остались довольны и зарубежные заказчики», — сказано в официальном сообщении.