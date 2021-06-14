Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска проиграл в американском суде иск к министерству финансов США с требованием отменить введенные против него правительством Соединенных Штатов санкций.

Напомним, что Дерипаска попал под американские санкции весной 2018 году. В начале 2019 году санкции против него существенно расширились, что привело к сложностям в работе его основных активов — компаний En+,"Русал"и «Евросибэнерго». Чтобы снять ограничения с работы этих компаний, тесно связанной с международным рынком, Дерипаске пришлось уйти из их руководства и сократить свои пакеты акций. При этом миллиардер все равно остался под санкциями США.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск в американский суд на Минфин США. Он обвинил американские власти в предвзятости и нарушении ими основных принципов законодательства США, в частности, презумпции невиновности. Свои потери в результате действий властей США Дерипаска оценил в $7 млрд. Российский бизнесмен подчеркивал, что санкции против него вводились на основании откровенной лжи.

И вот теперь американский суд последовательно отверг все аргументы адвокатов Дерипаски, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским. Дело закрыто, но его еще можно обжаловать в вышестоящем суде.