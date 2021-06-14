Киев, , 10:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран «Большой семёрки» (G7) за поддержку независимости Украины. Об этом сообщила 13 июня пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что в итоговом заявлении саммита лидеров G7 Россия названа стороной конфликта в Донбассе, а не посредником в его решении.

«Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах», — сказано в сообщении.

Напомним, с 2014 года власти Украины пытаются снять с себя ответственность за разжигание войны в Донбассе и отрицают гражданский характер данного конфликта. Они безосновательно обвиняют Россию в «агрессии» против Украины, хотя РФ в войне не участвует, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что место возможной встречи президентов России и Украины пока не обсуждалось.

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