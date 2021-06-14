Лондон, , 09:45 — REGNUM Власти Китая выражают крайнее недовольство, а также решительный протест по поводу заявлений, которые были сделаны в отношении Пекина на состоявшемся саммите G7, проходившем в Великобритании. Об этом 14 июня говорится в заявлении пресс-секретаря посольства КНР в стране, которое обнародовано на сайте дипмиссии.

«В коммюнике по итогам саммита G7 содержатся искаженные факты по ситуации вокруг Синьцзяна, Гонконга и Тайваня, выдается истинное за ложное, умышленно очерняется Китай», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что такие заявления, по мнению Пекина, являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезным нарушением базовых принципов международных отношений.

«Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест», — добавляется в заявлении.

Кроме этого, в заявлении пресс-секретаря посольства КНР в Британии отмечается, что «эпидемия COVID-19 продолжает бушевать в мире, восстановление мировой экономика остается вялым, а глобальные проблемы, такие как изменение климата, становятся все более заметными».

Вместе с тем подчеркивается, что ввиду этого международному сообществу необходимо единство и сотрудничество, однако саммит G7, как указывает диппредставительство КНР, стал примером блоковой политики и политики силы, искусственно создающей конфронтацию и раскол.

«Мы настоятельно призываем США и других участников G7 уважать факты, прекратить клевету в отношении Китая, прекратить вмешиваться во внутренние дела и прекратить подрывать интересы Китая», — добавляется в заявлении.

Отметим, по итогам саммита G7, проходившего с 11 по 13 июня в Великобритании, страны — участницы группы высказались в пользу продолжения сотрудничества с Китаем в вопросах, которые представляют общий интерес, однако призвали власти КНР соблюдать права человека, особенно в Синьцзяне и Гонконге и подчеркнули «важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе».