Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки считают, что могли бы сотрудничать с Российской Федерацией по стратегической стабильности, вопросу гуманитарного доступа в Сирии, взаимодействию в Арктике и в ряде других сфер. Об этом сегодня, 14 июня, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, администрация Белого дома рассматривает возможность взаимодействия с Россией в ряде сфер, если это отвечает интересам обеих сторон. Но при этом, Салливан подчеркнул, что США оставляют за собой право послать «ясный и четкий сигнал» Москве по поводу тех действий российской стороны, которые, по мнению американских властей, «наносят ущерб» Соединенным Штатам.

Стоит отметить, что подобную позицию Вашингтон транслировал уже не раз.

Салливан добавил, что по итогам переговоров Владимира Путина с Джозефом Байденом станет понятно, что получается из этого подхода.

«Посмотрим, что у нас выйдет. Есть вопросы стратегической стабильности, Сирии и гуманитарного доступа, — сказал помощник американского лидера. — Существуют связанные с Арктикой вопросы. Есть и другие сферы, где будет в наших интересах найти основу для работы с Россией», — сказал Салливан.

Напомним, что российско-американский саммит на высшем уровне состоится 16 июня в Швейцарии. Лидеры двух стран — Владимир Путин и Джозеф Байден встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж».