Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Готовность сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии, по темам, связанным с Арктикой и ещё по ряду других подтвердили в администрации Белого дома. Об этом 14 июня сообщил журналистам в ходе брифинга в самолёте по пути из Британии в Брюссель помощник президента США Джозефа Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан уточнил, что в отношениях с Россией США в первую очередь обращают внимание на общность интересов, где обе стороны могут взаимодействовать «для достижения результатов, которые послужат на благо США и американского народа».

По словам Салливана, есть ряд вопросов, где США могли бы найти основу для работы с Россией для достижения своих целей. К числу таких тем помощник президента США отнёс вопрос стратегической стабильности, Сирию и вопрос о гуманитарном доступе, а также вопросы, связанные с Арктикой.

При этом Салливан упомянул о «втором элементе» взаимоотношений Москвы и Вашингтона. Его идея состоит, по словам чиновника, в том, что США чётко заявят о вредоносных действиях России и готовности дать отпор, если такая деятельность будет продолжаться.

Напомним, президент США Байден 14 июня примет участие в саммите стран-членов НАТО, который состоится в Брюсселе. После этого в Женеве 16 июня состоится двусторонний саммит с участием президента США Байдена и президента России Владимира Путина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден намерен обсудить со своими коллегами по НАТО темы предстоящей встречи в Женеве с российским лидером Путиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден намерен рассказать лидерам стран НАТО о темах беседы с Путиным