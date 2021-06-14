Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Предстоящую встречу в Женеве с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить с лидерами стран-членов НАТО президент США Джозеф Байден. Об этом 14 июня сообщил журналистам в ходе брифинга помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, американский лидер обсудит с союзниками за закрытыми дверями содержание предстоящего разговора с российским лидером в Женеве. Байден услышит мнения всех своих коллег и поедет на двусторонний женевский саммит «с полной поддержкой и при полной солидарности всех союзников по НАТО».

Кроме того, президент США затронет тематику двустороннего саммита в Женеве во время встречи на полях саммита НАТО с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. У лидеров США и Турции будет время обсудить проблемы двусторонних отношений, а также ряд важных региональных вопросов «от Сирии до Ливии и Восточного Средиземноморья».

Напомним, двусторонняя встреча на высшем уровне российского лидера Владимира Путина с президентом США Байденом намечена на 16 июня. А 14 июня в Брюсселе состоится саммит стран-членов НАТО, который станет самым коротким за последние 20 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО планирует принять меры в ответ на усиление военного потенциала Россией