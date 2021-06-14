Брюссель, , 04:06 — REGNUM Принять меры в ответ на предполагаемое наращивание военного потенциала Россией планирует Североатлантический альянс. Об этом сказано в опубликованном 13 июня интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга журналистам американского телеканала CNBC.

По словам Столтенберга, в настоящее время альянс осуществляет самое крупное с конца холодной войны крупное укрепление коллективной обороны. В отношении России альянс придерживается стратегии двойного подхода, которая заключается в сочетании диалога и обороны.

Столтенберг пояснил, что НАТО обязательно даст ответ на наращивание военной мощи Россией, однако не будет делать то же самое, что сейчас делает Россия. Генсек НАТО отдельно остановился на вопросе ядерного вооружения и уточнил, что альянс не собирается размещать ядерные ракеты наземного базирования.

«Но мы обязательно дадим ответ на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в сфере ядерных вооружений, — заявил Столтенберг. Генсек НАТО добавил, что альянс будет добиваться принятия мер по контролю над вооружениями, это будет одной из составляющих предстоящего диалога с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 32-й саммит НАТО в Брюсселе состоится 14 июня, в нём примет участие президент США Джозеф Байден. Саммит станет самым коротким за последние 20 лет, он будет состоять лишь из одной сессии, которая займёт 2,5 часа.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден не стал гарантировать улучшение отношений между США и России