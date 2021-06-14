Загреб, , 07:22 — REGNUM Министры внутренних дел Хорватии и Словении Давор Божинович и Алеш Хойс 13 июня обсудили в Портороже предстоящее председательство Словении в Совете ЕС, а также текущие вопросы, в первую очередь упрощённый режим пересечения границы во время пандемии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Встреча состоялась на полях заседания министров в рамках инициативы Брдо-Бриони.

Как подтвердили министры после переговоров, обсуждались способы упрощения пересечения границы, и что в этом отношении будет означать введение цифровых сертификатов вакцинации. Хорватия уже применяет такие сертификаты, которые облегчают пересечение границы. Они применяются, поскольку к этой же программе уже присоединились несколько государств ЕС.