Подгорица, , 08:04 — REGNUM За три дня полётов новая национальная авиакомпания Air Montenegro выполнила 16 рейсов и перевезла около тысячи пассажиров, заявил 13 июня на пресс-конференции исполнительный директор компании Предраг Тодорович. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

«Это действительно хороший результат, учитывая, что у нас был короткий период продажи билетов, и эти цифры на самом деле обнадеживают в преддверии продолжения сезона», — отметил Тодорович.

Он объяснил и то, почему еще не открыта линия в Загреб.

«Процент туристов из Сербии составляет 20%, а из Хорватии — около 1%, поэтому, конечно, мы сначала организуем рейсы туда, куда есть более высокий спрос», — подчеркнул Тодорович.

Он, комментируя новый/старый логотип компании, указал, что в компании хотели сохранить старый логотип, который является очень ценным и важным.

Напомним, эта авиакомпания была основана в конце 2020 года, после того, как министерство капитальных инвестиций Черногории 24 декабря объявило, что больше не может финансировать помощь национальной авиакомпании «Montenegro Airlines».