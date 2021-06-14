Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Президент США Джозеф Байден точно знает, чего можно ожидать от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 14 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в самолете по пути из Британии в Брюссель.

Псаки пояснила, что, по мнению Байдена, встреча с российским президентом — это не про доверие и дружбу, а попытка найти общие точки соприкосновения. Кроме того, Псаки отметила, что американский лидер будет прямолинейным и точным в тех сферах, которые вызывают беспокойство.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Байден работал с Путиным раньше, поэтому имеет представление о том, чего стоит ожидать от президента России. По словам Псаки, американский лидер готовился к этой встрече 50 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден не стал гарантировать улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

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