Подгорица, , 07:31 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич возглавит делегацию республики Черногория на саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. Членами делегации станут также министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович, и министр обороны этой страны Оливера Иньак. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«На встрече глав правительств стран-членов НАТО будут рассмотрены вопросы, имеющие значение для безопасности евроатлантического пространства, а также предложения по дальнейшему укреплению альянса», — заявили в правительстве Черногории.

На полях заседания НАТО премьер-министр проведет встречи с высшими должностными лицами государств-членов НАТО. Кроме того, во время своего пребывания в Брюсселе он собирается встретиться с высокопоставленными представителями Европейского союза.