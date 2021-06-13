Минск, , 23:35 — REGNUM Заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга настораживают руководство Белоруссии. Об этом 13 июня заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу ОНТ.

«Недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга нас абсолютно настораживают», — отметил Макей.

Глава МИД Белоруссии напомнил, что Столтенберг недавно заявил, что военный блок «очень беспокоит укрепление сотрудничества между Белоруссией и РФ». Страны НАТО, отметил Макей, также беспокоит укрепление взаимодействия между РФ и Китаем.

По его словам, к тому, что страны Североатлантического альянса укрепляют взаимоотношения между собой, белорусская сторона относится спокойно.

«То есть мы (власти Белоруссии — прим. ИА REGNUM) не должны обращать на это внимание, а они (страны НАТО — прим. ИА REGNUM) на малейший чих будут реагировать и указывать как нам жить», — отметил Макей.

Напомним, 8 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica сообщил, что военный блок защитит союзников от любой угрозы, «исходящей из Минска или Москвы».