Москва, , 22:21 — REGNUM Взаимодействие с телеканалом «Дождь» прекратил Кремль. Об этом 13 июня сообщил журналистам ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что журналисты этого телеканала за поддержку незаконных акций были исключены из президентского пула.

«Да, — сказал Песков. — Мы (Кремль — прим. ИА REGNUM) решили прекратить взаимодействие с «Дождем».

Информация о том, что журналистов «Дождя» исключили из президентского пула за поддержку незаконных акций, появилась ранее в СМИ.