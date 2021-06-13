Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Президент США Джо Байден поделился подробностями переговоров с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Королева спрашивала лидера США о президенте России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Что именно спрашивала Елизавета II, в Белом доме не уточнили.

«Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать», — отметил Байден.

Напомним, встреча американского лидера и монарха Великобритании состоялась в Виндзорском замке, куда прибыл Байден после саммит стран-членов Группы семи.