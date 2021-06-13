Иерусалим, , 21:38 — REGNUM Представитель израильской партии «Еш атид» Мики Леви возглавил Кнессет. Об этом сообщают местные СМИ.

Большинство депутатов израильского парламента (67 из 120) одобрили кандидатуру Леви. Ранее пост главы Кнессета занимал представитель партии «Ликуд» Ярив Левин.

«67 депутатов [из 120] проголосовали за кандидатуру Мики Леви, он становится новым спикером Кнессета», — отметил Левин.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Израиле, состоявшихся 23 марта, была сформирована коалиция, включившая в себя восемь партий. В результате новым премьер-министром страны, в случае утверждения его кандидатуры Кнессетом, станет Нафтали Беннет.