Брюссель, , 20:59 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стремлении Евросоюза создать в Африке мощности по производству вакцин от COVID-19. Об этом сообщает Euronews.

«В долгосрочной перспективе мы должны построить центры по производству вакцин. Задача ЕС — построить такие хабы в Африке, и мы выделим на эти нужды €1 млрд», — отметила политик в интервью телеканалу.

Фон дер Ляйен добавила, что производство вакцин от коронавирусной инфекции позволит также наладить производство препаратов от малярии и туберкулеза в Африке.

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Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения большинство стран, испытывающих недостаток вакцин от COVID-19, расположены именно в Африке.