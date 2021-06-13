Брюссель, 13 июня 2021, 20:59 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стремлении Евросоюза создать в Африке мощности по производству вакцин от COVID-19. Об этом сообщает Euronews.
Фон дер Ляйен добавила, что производство вакцин от коронавирусной инфекции позволит также наладить производство препаратов от малярии и туберкулеза в Африке.
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Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения большинство стран, испытывающих недостаток вакцин от COVID-19, расположены именно в Африке.