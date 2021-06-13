Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что гарантии в улучшении отношений между Россией и Соединенными Штатами отсутствуют. Об этом американский сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G7.

«Прежде всего, нет гарантии, что можно изменить поведение человека», — подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что если Вашингтон будет отвечать на действия Москвы симметрично, то это будет способствовать углублению противоречий. Тем не менее, Байден отметил, что все равно намерен продолжать в том же духе.

Напомним, 16 июня в швейцарской Женеве состоится встреча Байдена и президента России Владимира Путина, стороны обсудят целый спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.