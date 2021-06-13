Вашингтон, 13 июня 2021, 20:52 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что гарантии в улучшении отношений между Россией и Соединенными Штатами отсутствуют. Об этом американский сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G7.
Президент США добавил, что если Вашингтон будет отвечать на действия Москвы симметрично, то это будет способствовать углублению противоречий. Тем не менее, Байден отметил, что все равно намерен продолжать в том же духе.
Напомним, 16 июня в швейцарской Женеве состоится встреча Байдена и президента России Владимира Путина, стороны обсудят целый спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.