Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Страны Группы семи приветствовали Соединенные Штаты в их стремлении возобновить переговоры с Ираном по ядерной сделке. Об этом сообщается в документе, опубликованном по итогам саммита G7.

«Мы приветствуем предметную дискуссию среди участников Совместного всеобъемлющего плана действий, в особенности с США, направленную на возвращение Соединенных Штатов и Ирана к обязательствам в рамках ядерной сделки», — отмечается в заявлении.

Странны Группы семи призвали Иран прекратить деятельность, направленную на разработку баллистических ракет, а также осудили Тегеран за поддержку «марионеточных сил».

Напомним, с начала апреля в столице Австрии, городе Вена проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной пятерки (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), направленные на возвращение Тегерана и Вашингтона в соглашение по ядерной программе Ирана.