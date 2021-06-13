Вашингтон, 13 июня 2021, 19:36 — REGNUM Страны Группы семи призвали Северную Корею к осуществлению полной денуклеаризации. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном по итогам саммита G7.
Лидеры стран Группы семи также приветствовали Соединенные Штаты в их готовности продолжать дипломатические усилия в отношении с КНДР.
Напомним, в июне 2018 года состоялся первый в истории саммит между лидерами США и КНДР. По итогам встречи было принято решение о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.