Лондон, , 19:14 — REGNUM Решение не проводить совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным после саммита в Женеве считает правильным действующий глава Белого дома США Джо Байден. Об этом 13 июня заявил сам американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7).

По его словам, пресс-конференция — это не соревнование, кто лучше выступит перед сотрудниками СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин отдельно подойдет к представителям средств массовой информации (СМИ) в Женеве после переговоров с главой Белого дома США Джо Байденом.

Читайте также: Путин после встречи с Байденом отдельно пообщается с представителями СМИ