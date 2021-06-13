Бишкек, , 18:54 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали и поместили в СИЗО начальника Юго-западной таможни Нурбека Айтмаматова по подозрению в коррупции и незаконном обогащении. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики 11 июня.

Следствие считает, что Айтмаматов организовал на таможне коррупционные схемы по недостоверному декларированию и лжетранзиту товаров, получая за счет этого значительные теневые доходы.

Незаконно полученные деньги таможенник легализовал, приобретая большое количество движимого и недвижимого имущества. В частности, речь идет о не менее чем 30 элитных квартирах стоимостью около $4,5 млн (325 млн рублей) и 10 автомобилях общей стоимостью не менее $1 млн (72 млн рублей).

Также в ГКНБ отмечают, что часть незаконных доходов Айтмаматов легализовал через две строительные компании, основными долями в которых владеет он сам.