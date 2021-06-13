Подпорожье, Ленинградская область, 13 июня, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Десять пассажиров экскурсионного автобуса госпитализированы после ДТП вблизи от туристической деревни (этнопарка) Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области. Автобус, в котором находилось 46 пассажиров, съехал в кювет и перевернулся. Возбуждено уголовное дело.

СУ СКР по Ленобласти ДТП с автобусом в Ленобласти

По данным пресс-службы областной администрации, семь человек отправлены в Подпорожскую больницу, трое — в Лодейнопольскую больницу. Среди пострадавших несовершеннолетних лиц нет.

По данным следственного управления СКР по Ленинградской области, ДТП произошло в условиях неблагоприятных дорожных условий — сильного дождя. Водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Органами СКР проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После проведения всех необходимых проверочных мероприятий по данному случаю будет принято процессуальное решение.

Как отметили в областном правительстве, на месте ДТП работали четыре бригады скорой медицинской помощи, а также областные спасатели и пожарные.