13 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 19:48 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича о том, что достройка газопровода «Северный поток — 2» станет серьёзным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Трубы «Северного потока — 2» Assenmacher

"Когда они уже в Раде возьмутся за ум и перестанут торговать своей Родиной?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Not Perfect».

Многие пользователи не сомневаются в том, что окончание строительства «Северного потока — 2» окажется для Украины отрезвляющим ударом, который расставит всё на свои места.

Нестор Шуфрич Glavkom NN

«Конечно, запуск «Северного потока — 2» ударит по Украине! Ну, ничего! Они же самостоятельные, великие, а и к тому же незалежные! Найдут выход из ситуации!» — издевается Мария З.

Некоторые комментаторы напомнили, как в соседней стране не верили, что газопровод может быть построен в обход Украины. Люди считают, что теперь киевские власти окажутся у разбитого корыта.

«Помню, как до начала строительства «Северного потока — 2» украинцы тут кричали, что это невозможно. Мол, у России экономика разорвана в клочья, что Украина так и будет получать деньги от агрессора», — напомнил Сергей М.

Часть граждан также указали украинцам на то, чтобы они не забывали: Россия — «агрессор» и пользоваться её газом в независимой Украине нельзя! Поэтому лить крокодильи слёзы по этому поводу — глупое занятие.

«А как же «страна-агрессор»? Всё русское под запретом — книги, фильмы, люди! А транзит российского газа через Украину — легко! Вы уж определитесь, что вам надо! Если вы не с нами, значит, вы против нас! Не хотите строительства «Северного потока — 2»? Любите Россию!» — пишет Светлана Т.

Отдельные комментаторы указали на то, что украинские власти всё это время занимались удовлетворением интересов Соединённых Штатов и совершенно забыли про собственную страну, которая, по сути, оказалась нищей и никому не нужной.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо было меньше русофобией заниматься, а действительно работать над взаимовыгодными экономическими контрактами с соседями. И просчитывать свои интересы в первую очередь, а не доверяться госдеповским указаниям», — написала Наталья Л.

Нашлись и те, кто заявил, что газопровод «Северный поток — 2» стал очевидным результатом всех тех преступлений, которые произошли на Украине за последние семь лет.

«Сами ведь за это боролись на майдане. Ну какие связи с Россией, ведь мы для вас агрессоры. Значит, с агрессором никаких экономических связей не может быть. Так что давай, Украина, до свидания! Это наши санкции против вас», — обращается Роман Л.

Напомним, 13 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала «Наш», что достройка газопровода «Северный поток — 2» станет серьёзным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны.