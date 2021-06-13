13 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 19:47 — REGNUM Материал телекомпании NBC о том, что Соединенные Штаты на встрече президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена в Женеве намерены передать российскому лидеру «жёсткий сигнал», вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Вопрос: от кого передаст? От Сороса? От жены? По логике он сам должен сигналы формировать, как президент мировой сверхдержавы, но видимо — нет, на это его интеллекта не хватает», — отметил Сергей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные намерения явно рождаются не в голове американского президента, а в реальном центре принятия решений США. Некоторые комментаторы убеждены, что Байден лишь отыгрывает роль куклы, а кукловоды прячутся за его спиной.

«Байден числится формально главой США, а на самом деле кукловод сидит в кабинете и дёргает президента за ниточки. Это стало понятно на его первом официальном выступлении, когда он презентовал себя, как американского лидера», — заметил Эдуард Б.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки. 1903

Некоторые комментаторы отметили, что администрация Соединённых Штатов всеми силами пытается убедить общественность в том, что Байден будет жесток и беспощаден с Россией, но на самом деле делать этого не собирается.

«Байден так много говорит о том, как он будет «ругать» Путина, что складывается ощущение, что на самом деле он собирается на колени упасть перед нашим президентом. Если хочешь ударить, вставай, молча, в стойку и хладнокровно готовься, а не болтай, о чём ни попадя, всем окружающим», — написал Олег Е.

Часть людей указала на то, что США никогда не будут разговаривать с Россией с позиции дружбы, к ней будут применена только сила и диалог войны. Поэтому надеяться на резкую перемену в лучшую сторону не стоит.

«На войне как на войне. Наши отношения никогда не были дружескими. В крайнем случае, были в категории, заключающейся в том, кто кого обдурит или информационно задавит», — пишет Марина П.

Ряд комментаторов уже пустились в догадки на счёт того, чем же завершится долгожданная встреча американского и российского лидеров. Граждане убеждены, что результаты станут для большинства совсем не впечатляющими или, проще говоря, окажутся ничем.

«Байден передаст сигнал, Путин отпустит свою плоскую остроту, Лавров выразит надежду, Захарова выразит озабоченность, Зеленский скажет, что не лох, Макрон заявит о необходимости нормализации отношений. Всё как всегда», — предрекает Дмитрий Б.

Владимир Путин беседует с Джо Байденом на саммите по вопросам климата Kremlin.ru

Нашлись и те, кто убеждён, что на таких встречах мало что решается по существу. Подобные конференции проходят для пиара, а реальные вопросы поднимаются за закрытыми дверями, когда об этом никто не знает.

«А есть разница, что скажет Байден, что ответит Путин или наоборот? Олигархат обеих стран действовать будет так, как ему удобно», — считает Вадим А.

Напомним, 13 июня американская телекомпания NBC опубликовала материал со ссылкой на свой источник, что Соединенные Штаты на встрече президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена в Женеве намерены передать российскому лидеру «жёсткий сигнал».