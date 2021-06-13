Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Глава Белого дома США Джо Байден, который 16 июня в Женеве проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, рассчитывает на налаживание взаимодействия с Россией. Об этом 13 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

«Есть сферы, в которых наши (США и РФ — прим. ИА REGNUM) интересы совпадают, — сказал Блинкен. — Мы можем найти возможности для сотрудничества».

При этом госсекретарь США отметил, что Байден даст «жесткий ответ», если Москва будет действовать «безрассудно и агрессивно».

Напомним, 13 июня агентство Bloomberg со ссылкой на коммюнике по итогам саммита G7 сообщило, что участники саммита G7, которые готовы налаживать с Москвой стабильные и предсказуемые отношения, призвали Россию прекратить «дестабилизирующее поведение».

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