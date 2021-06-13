Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности поддержания диалога с Россией в условиях сложившихся сложных отношений между Москвой и альянсом. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Radio Times.

«Нам необходимо делать все возможное, чтобы избегать инцидентов, случайностей и просчетов, что всегда важно, но в особенности тогда, когда отношения сложные, как сейчас», — отметил Столтенберг.

Глава НАТО добавил, что североатлантический альянс стремится улучшить отношения с Россией.

Напомним, в понедельник, 14 июня состоится саммит стран, входящих в североатлантический альянс. Предполагается, что в ходе встречи будут приняты решения, с одной стороны, о необходимости ведения диалога с Россией, а с другой об укреплении обороны для сдерживания Москвы.