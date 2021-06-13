Ташкент, , 17:09 — REGNUM «Узбекистан является ключевым партнером РФ в регионе, мы выступаем с близких, зачастую совпадающих позиций на площадках ООН, ОБСЕ, ШОС и других международных организаций». Об этом в ходе празднования накануне Дня России заявил посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов.

«В Москве приветствуют активное участие Ташкента в интеграционных процессах на пространстве СНГ, получение им в декабре прошлого года статуса наблюдателя в ЕАЭС. И здесь хотел бы особо подчеркнуть, что Узбекистан не просто «наблюдает», а активно включился в работу и вносит свой конструктивный вклад в повестку объединения», подчеркнул дипломат.

По его словам, сегодня Россия и Узбекистан развивают полноформатное двустороннее сотрудничество по всем азимутам: от политики и экономики, до энергетики, образования и науки. «Даже пандемия коронавируса не свернула наши страны с намеченного президентами пути на максимальное расширение сотрудничества и диверсификацию связей. Напротив, перед лицом общей беды наши народы еще больше сплотились, а специалисты наладили координацию в борьбе с этой угрозой», указал Мальгинов.

Он подчеркнул, что «недавний визит в Узбекистан министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в ходе которого были озвучены планы по локализации в Узбекистане производства российской противоковидной вакцины «Спутник V» — лишнее тому подтверждение».

Мальгинов также подчеркнул, что «в столь непростых условиях наши страны продолжают планомерно наращивать показатели взаимной торговли».

«Так, двусторонний товарооборот, по данным узбекской статистики, по итогам первых четырех месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4% и составил 1835,5 миллиардов долларов», указал, в частности, посол.