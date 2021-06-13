Вашингтон, 13 июня 2021, 16:57 — REGNUM Правительство США призвало страны Группы семи к совместной работе по борьбе с «вирусами-вымогателями». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
По мнению руководства Соединенных Штатов, преступные организации используют виртуальную валюту и сеть Интернет для совершения преступлений по всему миру, поэтому им нужно оказывать активное сопротивление.
Правительство США призвало все страны, входящие в Группу семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), активно сотрудничать по данному направлению.