Лондон, , 16:38 — REGNUM Участники саммита «Большой семерки» (G7), которые готовы налаживать с Москвой стабильные и предсказуемые отношения, призвали Россию прекратить «дестабилизирующее поведение». Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на коммюнике по итогам саммита G7.

«Мы (страны G7 — прим. ИА REGNUM) заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — отмечается в коммюнике.

В документе говорится, что страны «Большой семерки» готовы сотрудничать с Москвой в сферах, представляющих взаимный интерес. В коммюнике отмечается, что участники саммита G7 также призвали Россию «прекратить злонамеренные действия» и не «вмешиваться в демократические системы других стран».

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня глава Белого дома США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили политику в отношении Китая, Ливии и России в рамках саммита G7.

Читайте также: Лидеры США и Италии обсудили политику в отношении России, Китая и Ливии