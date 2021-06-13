Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл некоторые детали предстоящих переговоров между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи речь пойдет о борьбе с хакерами, атакующими некоторые компании с целью получения выкупа.

«Когда идет речь о кибератаках с целью выкупа, ни одна ответственная страна не должна предоставлять прибежище преступным организациям, которые занимаются подобными действиями», — отметил Блинкен.

Госсекретарь США также согласился с российским лидером в том, что отношения между странами за последние годы значительно ухудшились.

Напомним, встреча между Байденом и Путиным запланирована на 16 июня, она пройдет в швейцарской Женеве.