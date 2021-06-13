Белград, , 16:49 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 13 июня на пресс-конференции прокомментировал неоднократные заявления премьер-министра Косово Альбина Курти о судебном иске против Сербии за предполагаемое «совершение геноцида». Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Вучич заявил, что Курти должен подать этот иск, а не просто угрожать. По его словам, это всего лишь уловки Приштины, показывающие отсутствие желания продолжать диалог.

Глава Сербии отметил, что пришло время для формирования твердой позиции.

«Впереди нас ждут нелегкие дни, и ситуация совсем не радужная. Мы хотим продолжения диалога. Важно смотреть в будущее», — подчеркнул Вучич.

По его словам, Белград хочет вести переговоры, чтобы сохранить мир и стабильность, но это становится все труднее, потому что каждый день албанское руководство совершает нападки на Сербию.