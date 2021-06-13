Санкт-Петербург, 13 июня, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 1 по 12 июня 2021 года от COVID-19 скончались 478 человек, в том числе 48 пациентов умерли в больницах за последние сутки, это на три летальных случая больше, чем в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили скорой помощи у Александровской больницы Петербурга, лечащей COVID-19

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Наивысший суточный показатель смертности в июне составляет 49 случаев, еще два раза фиксировалось по 48 смертей. Общее количество жертв ковида с начала пандемии в Петербурге составляет 14 898 человек.

Кроме того, за последние сутки в Северной столице зафиксировано 862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это на пять случаев больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в Петербурге лабораторно подтверждено 450 730 случаев заражения

Выздоровели 420 356 человек, в том числе 1092 пациента были выписаны за последние сутки. Кроме того, в Петербурге 12 июня обследовали на коронавирус 27 797 человек.