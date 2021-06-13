13 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили заявление бывшего заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о том, что Киеву нужно разработать собственные ракеты, а не полагаться лишь на помощь НАТО.

Оксана Переможенко, , 16:24 — REGNUM Бывший заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил в эфире украинского «Четвертого канала», что Киеву нужно разработать собственные ракеты. По словам украинского офицера, Украина не должна полагаться лишь на помощь НАТО, а создавать свое высокоточное ракетное оружие.

Окоп для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы всё равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские…» — сказал он.

Заявление украинского военного в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича в комментариях к соответствующей записи. Комментирующие не понимают, отдает ли себе отчет военный относительно последствий данной затеи?

Передача тел ВСУ. Морг. Донецк. ДНР. 2016 СВ ДНР © ИА Regnum

«Хотя бы до Урала»… А почему именно туда? Главное, чтобы они катапульт не изобрели. И да, нужно обязательно ввести новый налог «на разработку нового вида оружия», — написала Людмила Анатольевна.

«Развелось этих генералов как собак нарезанных. Раздавали звания направо и налево, без разбора», — отреагировала Людмила К.

«По ходу, именно к нему придут военнослужащие за задержанной зарплатой. Будет ли тогда до ракет?» — поинтересовался Андрей Г.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«И никому сама мысль войны с Россией не кажется абсурдной», — написал Сергей М.

«Ума нет, есть погоны!» — пишет Руслан С.

«А если, пока будут разрабатывать ракеты, из-за Урала раньше в Киев или Львов прилетит, то что делать? Генерал Романенко ничего не говорил?» — поинтересовался Иван Ч.

«Украина не оставляет попыток самоубийства…» — добавил Роман Н.

«Ну, это серьезный эксперт, врать не будет, надо прислушаться, считаю», — смеется Сергей С.

«Оно не долетит, а вот он — запросто. Когда поймают, полетит лес валить, здесь его полно», — отреагировал Виталий Х.

«Генерал-соросятник… Как лихо из этих уродов, которые когда-то присягали СССР, а теперь готовы лизать сапоги натовским «кураторам». Позорная штабная крыса, а не генерал…» — отреагировала Татьяна Т.

«Ещё один, которого в дурку пора определять», — подытожил Дмитрий К.

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Напомним, ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в случае вооруженного конфликта с участием Москвы и Киева боевые действия продлились бы в течение не более чем одной недели.