Москва, , 14:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ожидает от переговоров со своим американским коллегой Джозефом Байденом хотя бы восстановления личных контактов и налаживания диалога по представляющим взаимный интерес направлениям. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Путина, встреча с Байденом пройдет «недаром», если удастся создать механизмы работы по разным направлениям взаимодействия.

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, такие есть, я уже об этом говорил», — сказал российский лидер.

Также Путин отметил, что с его точки зрения взаимный интерес для России и США представляют такие вопросы, как стратегическая стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия и «забота об экологии в целом», а также вопросы в сфере экономики.

Президент России отметил, что многие американские компании хотят работать в РФ, но их буквально «за уши вытаскивают с нашего рынка».

Поэтому Путину хотелось бы, чтобы в результате переговоров с Байденом удалось создать некоторые механизмы работы по всем вышеперечисленным направлениям. Если бы это удалось, то Путин будет считать встречу состоявшейся.