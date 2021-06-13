Москва, , 14:06 — REGNUM Накануне начала европейского турне президента США Джо Байдена, кульманацией которого станет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, в Белом доме предупредили, что Байден намерен вести переговоры с Россией с позиции силы. Пародийную «Предварительную стенограмму» этих переговоров опубликовал на своей странице ВКонтакте политолог, декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.

БАЙДЕН (снимает зеркальные очки, и Путин перестаёт видеть в них себя): Я приехал говорить с позиции силы! И хочу донести до вас то, что хочу донести!

ПУТИН: Да, я знаю. Как говорили у нас во дворе, сила есть — ума не надо. У нас сил недостаточно, посему будем действовать и умом.

БАЙДЕН: Я требую ликвидировать ваши «Цирконы» и «Авангарды»!

ПУТИН: Не могу. Ум мы к ним уже приложили, теперь это наша сила. Куда ж их деть — не в бочке же солить…

БАЙДЕН: Тогда мы примем в НАТО Украину и Грузию.

ПУТИН: Украину? Без Новороссии, конечно, можете и принять. Насчёт Грузии — с Эрдоганом сначала согласуйте. Он там теперь хозяин.

БАЙДЕН: Вам нужно встретиться с Зеленским и вернуть Украине Крым и Донбасс!

ПУТИН: Пусть приезжает. Но уж не обессудьте, если после нашей встречи он опять начнёт вам звонить и жаловаться. Ведь «с позиции силы», как у вас, у него говорить не получится.

БАЙДЕН: В Белоруссии надо поменять режим. И Лукашенко.

ПУТИН: Мы этим внутри Союзного государства непременно займёмся.

БАЙДЕН. Наши союзники Польша и Литва очень этим озабочены.

ПУТИН: Вы не поверите, но и Лукашенко тоже очень озабочен этим. Постоянно над этим работает. Я вам о результатах, как будут, сообщу.

БАЙДЕН: Но Лукашенко сделает не так, как хочет Евросоюз. И как мы хотим…

ПУТИН: Скорее всего, так. Но и он мне на днях предлагал план переустройства Евросоюза, Польши и Литвы, которым Сталин зачем-то такие границы начертил. Я решительно это отверг. Сказал, что это всё-таки суверенные государства, как и ваша Белоруссия, Александр Григорьевич! Но я могу попросить его направить эти предложения вам. Может, вы этим займётесь?

БАЙДЕН: В Польше и Литве ничего переустраивать не надо. У нас целых два отдела в Госдепартаменте и ЦРУ ими занимаются — там всё под контролем.

ПУТИН: Я так и думал. Значит, не будем их переустраивать.

БАЙДЕН: А Белоруссию?

ПУТИН: Давайте уж заодно и её не будем. За компанию.

БАЙДЕН: Нам очень не нравится, что вы постоянно пытаетесь раскалывать Европу. Надо прекратить эту практику!

ПУТИН: Ах, как бы я хотел расколоть вашу Европу, но всё руки до этого не доходят. А ведь у нас многие этого требуют. А у меня всё руки не доходят…

БАЙДЕН: Вы, конечно, заметили, что «Северный поток-2» мы вам дали достроить. Я даже некоторые санкции отменил.

ПУТИН: Искренне благодарю вас за это. И госпожа Меркель просила меня вас поблагодарить, и немецкие компании. Всё-таки газ-то им подешевле обойдётся.

БАЙДЕН: Германия — наш верный союзник!

ПУТИН: Да я знаю. Мне и сама Меркель это подтвердила, когда в последний раз из уличной телефонной будки звонила. Такой, говорит, США наш верный союзник, что кушать без них не можем…

БАЙДЕН: Если Москва откажется от своих агрессивных намерений и установит демократию, то мы примем Россию в Лигу демократических государств.

ПУТИН: А на фига нам эта лига?

БАЙДЕН: Ну, это почётно. Там самые цивилизованные страны соберутся.

ПУТИН: Нет, мы не потянем. Лучше создадим свою Лигу — Лигу иначе цивилизованных государств.

БАЙДЕН: Санкции против вас отменим. Не все, конечно, и не сразу, но постепенно…

ПУТИН: А вот это я прошу вас не делать. Мы с ними уже сроднились…

БАЙДЕН: Требую ограничить ваше сотрудничество с Китаем! Вот список того, что нужно сделать.

ПУТИН: Спасибо! Я передам его нашим китайским друзьям — пусть подчеркнут нужное.

БАЙДЕН: Вы должны прекратить ваши кибератаки на западные демократии!

ПУТИН: Это безобразие. Я разберусь к следующей нашей встрече.

БАЙДЕН: Ну, тогда санкций будет ещё больше!

ПУТИН: А вот за это — спасибо!

БАЙДЕН: Всё-таки мы должны показать миру, что возвращаемся от конфронтации к сотрудничеству.

ПУТИН: А поверит ли этому мир? Может, лучше не врать?

БАЙДЕН: А экология, потепление земной атмосферы, борьба с ковидом и прочее?

ПУТИН: Мы, как говорили в нашем пионерском отряде, всегда готовы! Давайте пару-тройку комиссий создадим. У нас министров много. И у вас достаточно. Пусть поработают.

БАЙДЕН: Может, послов хотя бы вернём?

ПУТИН: И то дело. Что им в своих столицах ошиваться?

БАЙДЕН: Учтите, я завершаю наши переговоры с позиции силы! Может, «Цирконы» и «Авангарды» всё-таки ликвидируете?

ПУТИН: Не могу, чекистское прошлое не позволяет. А то, что с позиции силы завершаете — я это вижу. Если скажите об этом на вашей пресс-конференции, я даже возражать не буду. Более того, подтвержу, что вы сказали мне то, что хотели до меня донести! Желаю вам дальнейших сил и здоровья! Как говорят в России, было бы здоровье, а остальное приложится!