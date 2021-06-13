13 июня 2021 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:17 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Турция — самый ненадежный член НАТО

Как передает турецкая редакция Euronews, Турция расценивается как наименее надежный союзник среди стран — участниц НАТО. Согласно результатам исследования британской компании Kantar Group, проведенного по заказу Германского фонда Маршалла и Фонда Бертельсмана, наибольшим доверием в Североатлантическом альянсе пользуется Канада (75%), за ней следуют Германия и Швеция (73%). Наименее надежными партнерами признаны Польша (45%) и Турция (23%). По результатам опроса 39% турок ответили, что демократия находится в опасности, среди итальянцев этот показатель составил 27%, а среди поляков — 30%.

Второй по счету иск о роспуске Демократической партии народов

Как сообщает газета Cumhuriyet, генеральная прокуратура Верховного кассационного суда вновь обратилась в Конституционный суд с иском о роспуске Демократической партии народов (ДПН). В обвинительном заключении, изложенном на 850 страницах, генеральная прокуратура требует ввести в отношении 451 члена партии запрет на осуществление ими политической деятельности и наложить ограничительные меры на банковский счет партии. Напомним, что 1 апреля по причине обнаружения недостатков Конституционный суд вернул обвинительное заключение генеральной прокуратуры Верховного кассационного суда от 2 марта, в котором излагалось требование о роспуске ДНП.

Фемида Tangs-hk.com

Критическое решение Греции в отношении Турции

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, Греция включила Турцию в категорию безопасных стран. В совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства по вопросам миграции и убежища Греции особенно подчеркивается, что лицам, прибывающим из Сирии, Афганистана, Пакистана, Бангладеш и Сомали, целесообразнее подавать ходатайства о предоставлении убежища и международной защиты в Турции, нежели в Греции, так как в первой им ничего не угрожает, и она в полной мере может выполнить все условия для рассмотрения их ходатайств. «Признание Турции в качестве третьей безопасной страны является важным шагом в борьбе с нелегальными потоками беженцев и предотвращении контрабанды людей», — сказал министр по вопросам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис.

Кризис турецко-эмиратских отношений отразился на экономике Турции

Согласно сообщению журналиста газеты Dünya Керима Улькера, напряженность в политических отношениях Турции и стран Персидского залива негативно сказывается на экономике Турции. Вслед за Эр-Риядом с эмбарго против Турции выступила и администрация Абу-Даби, возглавляемая семьей Аль Нахайян. Расторжение договора на строительство аэропорта Абу-Даби — одного из важнейших для турецких строительных компаний проектов стоимостью три миллиарда — негативно отразилось на экономике Турции.

Анкара не может найти инвесторов для строительства канала «Стамбул»

Как передает Reuters со ссылкой на анонимные источники, турецкие банки отказываются выдавать кредиты на строительство канала «Стамбул» по причине ущерба, который он нанесет окружающей среде, и его низкой рентабельности. По аналогичным причинам затруднен поиск внешних инвесторов. В интервью Reuters высокопоставленные должностные лица четырех крупных банков заявили, что они отказываются от финансирования строительства канала «Стамбул». Также сообщается, что шесть крупных турецких банков, в том числе İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, не могут выдать кредит на строительство канала «Стамбул» по причине того, что они придерживаются «Принципов ответственной банковской деятельности» финансовой инициативы программы ООН по окружающей среде.

Канал «Стамбул» Giorgi Balakhadze

Великая катастрофа — слизь распространилась практически на всю акваторию!

FOX TV цитирует научного советника Ассоциации охраны природы Турции Эрола Кесиджи, который говорит, что Мраморное море превратилось в «мертвое море» из-за колонии водорослей, увеличение которых в феврале наблюдалось лишь в определенной зоне. Водоросли распространились на всё Мраморное и Эгейское моря. Кесиджи предупредил, что не следует недооценивать явление липкой густой слизи, так называемой «морской слюны», являющейся результатом чрезмерного распространения микроскопических водорослей и медуз, которые образуют желто-белый мягкий слой на поверхности и зеленые нитевидные кластеры в толще морских вод. Советник пояснил, что образование слизи не природное, не естественное явление — это явный показатель загрязнения и истощения морей, и добавил: «Причина этого бедствия — человеческий фактор. Слизь является индикатором чрезмерного загрязнения вод, она заразна и очень быстро размножается, и чтобы избежать катастрофы, нужно срочно принять все необходимые меры».

Европейский совет: «1% населения Турции отбывает наказание»

Как передает TR724, по данным, опубликованным Советом Европы, по состоянию на январь 2020 года около 1% населения Турции находится в тюрьмах или на испытательном сроке. Согласно отчету, количество заключенных или находящихся на испытательном сроке в Турции более чем в три раза превышает средний показатель по Европе. По количеству граждан, находящихся на испытательном сроке, Турция занимает второе место в Европе после Польши. В отчете, подготовленном Лозаннским университетом Швейцарии для Совета Европы, отмечается, что, по состоянию на 31 января 2020 года, на каждые 100 тысяч населения Турции приходится 984 осужденных, находящихся в тюремном заключении или на испытательном сроке.

Рука заключенного Comfreak

Энтони Блинкен: «Турция действует не как союзник по НАТО»

Как сообщает турецкая редакция Voice of America, в ходе заседания комитета Сената США по международным отношениям, отвечая на вопрос сенатора-демократа Роберта Менендеса о Турции, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Турция действует не как союзник по НАТО». Он напомнил, что в ближайшие дни состоится встреча президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и добавил: «Наличие разногласий между нами и Турцией ни для кого не секрет. Турция по многим вопросам действует не как союзник по НАТО. Купленные в России С-400 и предпринятые в Восточном Средиземноморье действия вызывают тревогу. Мы обеспокоены фактами нарушения прав человека и заключения в тюрьму журналистов. У лидера США будет возможность обсудить все эти вопросы с турецким президентом».

В Турции изъято больше синтетического наркотика, чем по всей Европе

Как передает Euronews, директор Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) Алексис Гусдил подчеркнул, что доклад, основанный на данных 27 государств-членов Европейского союза, а также Норвегии и Турции, наглядно демонстрирует, насколько сильно изменилась ситуация с наркотиками за последние 25 лет. «Мы воочию можем убедиться в том, насколько гибкой динамикой, устойчивостью к ограничениям, введенным в связи с пандемией COVİD-19, и удивительной способностью адаптироваться к запретам обладает рынок наркотических средств. Доступность широчайшего спектра наркотических веществ, в том числе и сильнодействующих натуральных и синтетических веществ, приводит к тому, что модели употребления наркотиков становятся все более сложными», — сказал он.

Экстази Управление по борьбе с наркотиками

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

По данным главного управления безопасности Турции, в ходе кадровых назначений за 2021 год были назначены или переведены на другую должность 21 526 сотрудников.

Отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире телеканала TRT относительно пандемии коронавирусной инфекции, Эрдоган заявил, что привился уже тремя дозами вакцины. Однако специалисты отмечают, что введение трех доз вакцины невозможно.

Приобретение автомобиля в Турции стало несбыточной мечтой. За последние четыре года цены на автомобили выросли на 200%.

Согласно результатам исследования ветеринарного факультета им. Джеррахпаши, у восьми ворон и одной сороки из 36 мертвых птиц обнаружен вирус лихорадки Западного Нила.

Депутаты Республиканской народной партии Гюрсель Текин и Али Махир Башарыр обвиняют бывшую администрацию провинции Стамбул от правящей Партии справедливости и развития в злоупотреблении служебными полномочиями, халатности, мошенничестве с государственными учреждениями и организациями, а также вымогательстве.

Журналист и бывший главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар, опубликовавший скандальный материал о грузовиках турецкой разведки, на которых поставляли оружие сирийским боевикам, объявлен в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в пособничестве вооруженной террористической организации. В настоящее время Дюндар проживает в Германии.

Директор по стратегии исследований в Freedom House Нейт Шенккан призвал международных наблюдателей и журналистов найти бывшего генерального директора сети образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды, о котором долгое время нет никаких известий.

Стало известно, что обвинения криминального авторитета Седата Пекера в адрес министра внутренних дел Сулеймана Сойлу привели к серьезным сбоям в повседневной деятельности правоохранительных органов. Отмечается, что члены Высшей аттестационной комиссии, принимающей решения о повышении в должности и выходе на пенсию, не появляются вот уже две недели.

Комитет министров Совета Европы потребовал, чтобы Анкара исполнила решения Европейского суда по правам человека в отношении экс-сопредседателя Демократической партии народов Селахаттина Демирташа до 22 июня текущего года.