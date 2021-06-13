13 июня 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине оценили новость о том, что Пентагон выделит Украине в рамках «военной помощи» противоартиллерийские радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами, о чём ранее сообщили в пресс-службе министерства обороны США.

Мирослава Романенко, , 13:20 — REGNUM Выделенная Пентагоном Украине «помощь» в размере $150 млн будет включать в себя противоартиллерийские радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами, сообщили в пресс-службе министерства обороны США.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что новый пакет «помощи» включает в себя предоставление противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, средств защищенной связи, средств радиоэлектронной борьбы и военно-медицинской эвакуации, а также обучение и оборудование для повышения безопасности и мощностей баз военно-воздушных сил (ВВС) Украины.

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Также «военную помощь» Киеву оценили в сообществе «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube. Многие отметили, что стоит отличать «помощь» от кредита, который придется отдавать. Иные подчеркнули, что США вооружают Украину как «раздражитель» России.

«Сколько можно этого оружия закупать? Сколько ещё нужно воевать украинцам и сколько ещё нужно смертей народа Украины для этих преступных правительств? Кто, как не правители, создают ненависть между народами? Кто, как не правители, начинают войны, стравливая народы? И кто, как не правители, руками народов, которым, по большому счету, и делить-то нечего, уничтожают друг друга. Человечество, проснитесь! Невозможно бесконечно убивать друг друга!..» — эмоционально отреагировала Ира Л.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В больницах рентгенаппаратов не хватает, всё совдеповское. Один снимок, как половина дозы Чернобыля, а они беспилотниками обеспокоены», — отметил Игорь Житомир.

«Население надо уменьшать?» — спросил Alexandr K.

«Будет что бросить в очередном котле», — добавил Дмитрий Б.

«Им о закупках кизяка к зиме надо думать, а они об оружии», — пишет «Кеша Браун».

«Я чуть со стула не упал, когда прочёл «за счет Пентагона». Главное, что мы им взамен «ничего» не будем должны», — отметил buzok512 buz.

«И вооружить ими батальон «Верховная рада 1», а то, что останется — в батальон «Верховная рада 2», — написал Александр Г.

«Да неужели?! А можно хотя бы что-то для борьбы с «Калибрами», «Кинжалами», «Авангардами», «Цирконами»? О «Посейдонах» и «Сарматах» пока помолчим…» — написал Олег Валентинович, вероятно, подразумевая версию украинской пропаганды о том, что США выделяет Киеву вооружение для борьбы «с российским агрессором».

«В их силе посодействовать в установлении мира на Донбассе, но это им не нужно. Украина нужна как раздражитель по отношению к РФ, а наши гопники рады стараться. Только что народ от этого страдает, им глубоко наплевать», — отметил Сергій' З.

«Наверняка опять какой-нибудь списанный хлам», — пишет Ирина В.

Солдаты ВСУ Oleinik.win

«Помощь — это хорошо. Интересно, а под какие проценты эта «помощь?» — интересуется Александр Д.

«Анти-Россию» нужно поддерживать до самого конца», — добавил Вадим Л.

«Опять металлолом скопился? Пора аборигенам втюхать», — отреагировала Ирина С.

«США деньги считают, а вы воюйте, народ свой убивайте, и дела нет никому», — подытожила Наталья Г.

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